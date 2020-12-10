Başka bir işin olsa da... Evde yap internette sat

Milyonlarca kadın, hem ev ekonomisine destek olmak hem de ekonomik özgürlüğünü kazanmak adına evde üretim yapıyor. Bunlar genellikle el işi ürünler oluyor. Yani örgü, dantel, hasır, sepet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, turşu, sirke, salça, tarhana, erişte, mantı, boyama ve hatta seramik işleri bile var. İnternetten satış imkanlarının artması ve satış yapılabilen sitelerin çeşitlenmesi de kadınların çalışma hayatına adım atmasını kolaylaştırıyor.

220 bin TL sınırı

Pandemi döneminde evde geçirilen vaktin çoğalması ve geçtiğimiz günlerde getirilen vergi muafiyeti de evden üretimi teşvik ediyor. 1 Ocak’ta devreye girecek düzenlemeye göre; evde üretip internetten satanlardan Gelir Vergisi alınmayacak. Bunun için gelirin yıllık 220 bin TL’yi aşmaması gerekiyor. Üstelik bu muafiyetten başka bir işte çalışanlar da faydalanabiliyor. Peki son dönemde kadınlar en çok hangi alanda üretim yapıyor? Bu ürünleri nerelerde satıyor? E-ticaret sitelerinde dükkan nasıl açılır?

İşte evde üretip satmak isteyenler için hazırladığımız rehber...

Hangi ürünler revaçta?

Son dönemde pandeminin de etkisiyle doğal/organik ürünlere ilgi giderek artıyor. Bu kapsamda kendi bahçesindeki meyveleri ve yine bu meyvelerden yapılmış reçel, tarhana, salça gibi her evin olmazsa olmazı ürünleri satanlar çoğaldı. Bunun dışında kozmetikte de doğal ürünler revaçta. Bahçesinden kopardığı çiçekleri kullanan üreticiler, aroma terapik yağlar, bitkisel bakım ürünleri ve sabun üretiyorlar. Bu ürünlerden bazıları sağlık alanında da kullanılıyor.

El yapımı olsun

En çok talep görenlerden biri de hand made yani el yapımı ürünler. Bunlar arasında kişiye özel resimler, ahşap bebek oyuncakları, örgü ya da kumaşlardan yapılmış bebeklerin çok fazla alıcısı var. Ayrıca bazı kurumsal firmalar da kadınlara destek olmak amacıyla küçük işlerini dışarıdan ev kadınlarına yaptırabiliyorlar. Örneğin paketleme/kutulama işi ya da nikah şekerleri vs. Bu işler de değerlendirilebilir.

Kişiye özel üretim

Dikiş, nakış birçok kadının el becerileri arasında. Bu dönemde kumaşçılardan ucuza kumaş alıp etek, bluz ve elbise dikenler bile var. Sipariş üzerine çalışanlar olduğu kadar, dönemin modasına uygun ürünler üreterek satanlar da revaçta. Salgın döneminde sıkça kullanılan maskeler de yine evde üretilebiliyor. Hijyen koşullarına uygun üretim yapanlar, maskeleri desenli kumaşlardan dikerek kişiye özel hale getiriyor.

İndirim sağlanıyor

Bu pazaryerleri, birçok insana satış imkanı sağlamasının dışında özellikle kadın üreticilere destek olmak adına çeşitli kampanyalar düzenliyor. Örneğin Çiçek Sepeti uygulaması, satış yapanlardan ilk 3 ay komisyon bedeli almazken, HepsiBurada düşük komisyon ücreti ve ücretsiz kargo desteği sunuyor. Trendyol ise yüzde 30’luk komisyon indirimi sunuyor.

Nerede satış yapabilirim?

Satış yapmak için birçok yol var. Bunlardan en yaygın olanı internet sitesi. Kendi sitenizi kurabilirsiniz. Ancak bu maliyetli olur. Bunun yerine halihazırda satış imkanı sunan pazaryeri siteler tercih edilebilir. GittiGidiyor, N11, Trendyol, HepsiBurada ve Sahibinden bunlardan bazıları. Burada sadece satış üzerinden komisyon ödeniyor. Başka hiçbir ücreti yok.

Yurt dışına satma imkanı

Peki bu sitelere nasıl başvuru yapılır? Öncelikle bu sitelerde satış yapabilmek için şirket kurmanız gerekli. Sonra da satış yapmak istediğiniz siteye üye olmalısınız. ‘Ürün satışı’ ya da ‘satıcı başvurusu’ linkine tıklayarak, burada ‘şahıs şirketi’ ya da ‘kadın girişimci’ bölümünü seçmeniz ve gerekli bilgileri içeren formu doldurmanız yeterli. Daha sonra site yetkilileri mail yoluyla geri dönüş sağlıyor. Çoğu sitenin yurtdışına satış imkanı sağladığını da unutmayın.

Ev kadınları için 10 soruda vergi rehberi

Evde çalışıp üreterek, ev ekonomisine katkı sunan kadınların yapması gerekenler neler? Aklınıza takılan birçok sorunun cevabını Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Meltem Aköz’e sorduk.

1-2021 için vergi muafiyet tutarı ne kadar?

Evde üretilip internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışların 220 bin TL’ye kadar olan kısmından Gelir Vergisi alınmayacak.

2-Vergi muafiyetinden kimler yararlanabilir?

1 Ocak’ta devreye girecek düzenlemeden ev hanımları başta olmak üzere, evden çalışmak isteyen herkes faydalanabilecek.

3-Başka işte çalışmak vergi muafiyetine engel mi?

Hayır. Esnaf vergi muaflığından faydalananların başka bir işte sigortalı olarak çalışmaları, muafiyetten yararlanmalarına engel teşkil etmiyor.

4-Muafiyet hangi işlerde geçerli?

Havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma ürünler, kırpıntı deriden üretilen ürünler, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, dikiş, tarhana, erişte, mantı gibi ürünler ve bu ürünlerle sınırlı olmayıp bunlara benzerlik gösteren, aynı şartlarla üretilener için de geçerli.

5-Şirket kurmak zorunlu mu?

Ev hanımları bir işyeri açmaksızın, oturdukları evlerinde kendi el emekleriyle imal ettikleri ürünleri satmak için şirket kurmak zorunda değiller.

6-Vergi muafiyetinden faydalanmanın şartları neler?

Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alınacak.

Bankada ticari hesap açılacak ve tüm hasılat bu hesap aracılığıyla tahsil edilecek.

Evlerde kullanılan aletler hariç olmak üzere, sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanılmayacak.

Satış için motorlu nakil vasıta kullanılmayacak.

Dışarıdan işçi çalıştırılmayacak.

Ürünler işyeri açmadan satılacak.

Ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısı ile gerçek usulde Gelir Vergisi’ne tabi olunmayacak.

7-Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi nedir?

Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi, esnaf muaflığına ilişkin şartları taşıyanlara vergi dairelerince verilen belgedir. Bu belgeyi alan esnaf vergiden muaftır. Belgenin süresi 3 yıl ve 3 yılın sonunda yenilenir.

8-Muafiyet belgesi nasıl alınır?

Gelir Idaresi Başkanlığı’nın internet sitesi olan ‘gib.gov.tr’de, ‘Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi Alma Dilekçesi’ kısmındaki formu doldurun ve çıktısını alın. Bu çıktıyla, ikametgâhınızın bulunduğu yerdeki vergi dairesine başvurarak ücretsiz olan ‘Vergi Muafiyeti Belgesi’ ni alabilirsiniz. Bu belgeyi aldıktan sonra vergi dairesi yetkilileri size bir gün verecek ve o gün evinize yoklama gelerek evde yaptığınız ürünlere bakarak, evde bu işi yaptığınıza dair onay veren bir tutanak tutacak.

9-Evde üretim yapan emekli olabilir mi?

Olabilir. Ev hanımlarından ‘Esnaf Muafiyet Belgesi’ alanlar SGK’ya müracaat ederek ‘Isteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi’ doldurup SGK’lı olabilir. Hem sağlık hizmetlerinden yararlanıp hem de emekli olabilirler. 5 yıl prim ödemiş ise geride kalanlara ölüm aylığı da bağlanır.

10-Aylık ne kadar prim ödenir?

Bu yıl (2020) için 26 gün prim ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı olunuyor. Prim Bağkur’a sayılıyor. Bu yıl sonuna kadar ödenecek prim aylık 816 TL. Bağkur sigortalılık kapsamında olan kadın sigortalılar için 9 bin gün prim ödemek ve 58 yaşını doldurmak gerekiyor. Prim yetmezse yaş şartıyla emeklilik de var.



