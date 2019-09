Başka Sinema Ayvalık Film Festivali başlıyor

2013 yılından beri yerli ve uluslararası yapımların gösterimi için mekân ve imkân sağlayan Başka Sinema altıncı yılında, Ayvalık Film Festivali’nin ikincisini sinemaseverlere sunuyor. Festival süresince film gösterimlerinin ardından film ekipleriyle soru-cevap seansları, söyleşiler, çocuklar ve gençler için atölyeler, konserlerle dolu zengin bir program izleyicileri bekliyor.

Festivalin direktörü Azize Tan, “Ekim ayı artık Ayvalık’ta film festivaliyle anılıyor. Yerli ve yabancı pek çok konuğu festival boyunca Ayvalık’ta ağırlayacağız. Sinemanın meselelerine dair ilginç olduğunu düşündüğümüz bir panel programı hazırladık. “Yeni Sinefiller: Yeni Mecralar, Yeni Seyirciler” başlıklı panellerimizde değişen seyir biçimlerinin sinefillik kavramını hem izleyiciler hem de film üretenler açısından nasıl etkilediğini tartışacağız. Üniversitelerle sürdürdüğümüz işbirliği büyüyerek devam ediyor, İzmir’deki üç üniversiteye Gaziantep, Diyarbakır ve İstanbul’dan üniversiteler de eklendi bu yıl. Festival boyunca Ayvalık’ın çeşitli mahallerinde yapacağımız açıkhava gösterimleri devam edecek. Festival her yıl çocuklar için de bir film gösterimi yapıp atölyeler düzenliyor. Bu yıldan itibaren bu bölümü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden gazeteci ve sinema eleştirmeni Cüneyt Cebenoyan anısına düzenliyoruz. Cüneyt Cebenoyan Çocuk ve Sinema Fonu’nun da bu vesileyle daha çok duyulur olacağını umuyoruz,” dedi.

ÖDÜLLÜ FİLMLER AYVALIK’TA

Programda bu yıl başlıca festivallerde ödüller almış, enine boyuna tartışılmış, dünya çapında merak uyandırmış yirmi iki ülkeden, kırkı aşkın film yer alıyor. Çoğu Türkiye’de henüz gösterime girmemiş bu filmlerin yönetmenleri, oyuncuları ve ekiplerinin büyük bölümü festival için Ayvalık’a gelip izleyicilerle buluşacak. Uzun ve kısa metrajlı filmlerin yanı sıra belgesel seçkisi de programın ilgi uyandıran bölümlerinden.

KAV ÖDÜLÜ BU YIL İKİNCİ KEZ VERİLECEK

Kültür ve sanat alanındaki faaliyetleriyle toplumsal gelişime katkıda bulunmayı amaçlayan Kariyo & Ababay Vakfı (KAV); sinema alanında yaratıcılığı, öncü ve örnek olmayı, ilham vericiliği, üretkenliği ve ulusal ve uluslararası sanatsal başarıyı onurlandırmak amacıyla “Yılın Yönetmeni Ödülü”nü verecek. Bu yıl seçilen yönetmene 100 bin TL değerindeki ödülü ve ödül heykelciği 4 Ekim akşamı Ayvalık Amfitiyatro’da yapılacak Başka Sinema Ayvalık Film Festivali açılış töreninde sunulacak.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN ORTAK BÖLÜMÜ

Komşusu Midilli adası ile hem tarihsel hem de güncel bağlara sahip olan Ayvalık, Midilli arasındaki kültür-sanat ağırlıklı ortak projeler gerçekleştiriyor. Başka Sinema Ayvalık Film Festivali bu ilişkiye katkıda bulunmak üzere, Ege’deki ortak geçmişin izinde iki ülkenin ortak geleceği üzerine düşünmeye davet eden bir özel bölüm oluşturdu. Bu bölümde yer alan filmler arasında Yorgos Lanthimos’un yakın çalışma arkadaşı Athina Rachel Tsangari’nin prömiyerini Locarno Film Festivali’nde yapan filmi Şövalye (Chevalier), yönetmen Syllas Tzoumerkas’ın Sargasso Denizi Mucizesi (To thávma tis thálassas ton Sargassón) ve Nikos Labôt’un filmi Kadının İşi (I douleia tis) bulunuyor. Ayrıca geçtiğimiz yıl festivalde açıkhavada gösterilen Zorba’nın yönetmeni Michael Cacoyannis’in Carmen yorumu, başrolünde efsanevi oyuncu Melina Mercouri’nin oynadığı Stella bu bölümdeki diğer filmlerden.

TÜRKİYE’DEN FİLMLER

Dünyanın önde gelen festivallerinde prömiyerini yapmış, yeni yerli yapımlar da Ayvalık’ta sinemaseverlerle buluşacak.

Emin Alper’in senaryosunu yazıp yönettiği Saraybosna Film Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülünü alan ayrıca geçtiğimiz İstanbul Film Festivali’nde En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil beş ödül kazanan Kız Kardeşler filmi başrol oyuncuları ve film ekibi ile festivalde Ayvalıklılarla buluşacak.

Dünya prömiyerini Venedik Film Festivali’nde yapan filmi Yuva filminin yönetmeni Emre Yeksan ve film ekibi de festival konukları arasında. Yuva filminden ilham alınarak çekilen yönetmenliğini Deniz Tortum’un yaptığı Sel Yatağı adlı VR film de festivalde gösterilecek filmler arasında.

Ankara ve İstanbul film festivallerinden En İyi Senaryo ve En İyi Kurgu dahil altı ödülle dönen Görülmüştür, filminin oyuncuları Füsun Demirel, Berkay Ateş ve Saadet Işıl Aksoy, yönetmen Serhat Karaaslan ile birlikte festivale katılacak.

Can Evrenol’un Cem Özüduru’nun Perihan isimli çizgi romanından uyarladığı Peri’nin yönetmeni Can Evrenol festival konukları arasında.

Gösterilecek kısa metrajlı filmlerden Siyah Güneş geçtiğimiz ay Locarno Film Festivali’nde Yarının Leoparları başlıklı bölümde en iyi uluslararası yapım seçilerek Küçük Altın Leopar Ödülü’nü aldı. Yönetmen Arda Çiltepe de festivale katılacak konuklardan.

Merlyn Solakhan’ın İstanbul’a dair 1982 tarihli deneme belgesel-kurmaca filmi, Türkiye yapımı belgesellerden Aylin Kuryel ve Fırat Yücel’in Baştan Başa, Pelin Esmer’in merakla beklenen Kraliçe Lear da festivalde yer alıyor.

Yönetmenliğini Kıvanç Sezer’in yaptığı Küçük Şeyler, Barış Atay’ın ikinci filmi Aden ile festivale katılıyor.

Başka Sinema Ayvalık Film Festivali bu yıl kapanışı Cunda’da açıkhavada gösterilecek hipodromun unutulmaz ikilisi Bold Pilot ve jokeyi Halis Karataş’ın hikâyesini anlatan Bizim İçin Şampiyon ile yapıyor. Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah, Fikret Kuşkan ve filmin yönetmeni Ahmet Katıksız da kapanışta izleyicilerle buluşacak.

DÜNYA FESTİVALLERİNDEN AYVALIK’A

Başka Sinema Ayvalık Film Festivali bu yıl Venedik Film Festivali’nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görülen İspanyol yönetmen Pedro Almodóvar’ın Acı ve Zafer (Dolor y Gloria) filmiyle açılacak.

Güney Koreli usta yönetmen Bong Joon-ho’nun senaryosunu Jin Won Han’la yazıp yönettiği Parazit (Gisaengchung) bu yılın en çok ilgi uyandıran yapımları arasında. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye’yi kazanan film festivalde olacak.

Vücudumu Kaybettim (J'ai perdu mon corps) Jérémy Clapin’in ilk uzun metraj animasyon filmi festivalin iddialı filmleri arasında yer alıyor.

Bu yıl Berlin’de Ekümenik Jüri Ödülü ve Sinemacılar Ödülü’nü alOnun Adı Petrunia (Gospod postoi, imeto i' e Petrunija) dı. Teofania bayramında denize atılan haçı erkekleri geride bırakarak sudan çıkaran Petrunia’nın topluma, medyaya ve hukuka karşı başkaldırı hikâyesini anlatıyor. Filmin Üsküplü yönetmeni Teona Strugar Mitevska festivalin konukları arasında.

Odesa’dan büyük ödülün yanı sıra En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’yle dönen ve Cannes’da Kuir Palmiye için yarışan Ve Sonra Dans Ettik (And Then we Danced) filminin Gürcü-İsveçli yönetmeni Levan Akin ve başrol oyuncusu Levan Gelbakhiani de Ayvalık’ta sinemaseverlerle buluşacak.

2019 Sundance Film Festivali’nde bütün dikkatleri üzerine çekerek Jüri Büyük Ödülü ve En İyi Görüntü Yönetmenliği dahil üç dalda ödüle layık görülen Honeyland filminde hikâyesi anlatılan arı yetiştiricisi Türkiye kökenli Hatice Muratova ve ödüllü görüntü yönetmenleri Fejmi Daut ve Samir Ljuma Ayvalık’ta festivalin konuğu olacaklar.

Amy ile büyük beğeni toplayan Asif Kapadia Maradona, Berlin Film Festivali’nde de İstanbul Film Festivali’nde de En İyi Belgesel Ödülü’nü alan Ağaçlar Hakkında Konuşmak (Banc d'attente), 2019 Cannes’da Ana Yarışma Özel Ödülü’nü alan Burası Cennet Olmalı, Cannes’da da Belirli Bir Bakış bölümünde En İyi Yönetmen Ödülü’nü alan ve Yerevan Altın Kayısı Film Festivali’nde Gümüş Kayısı Ödülü’ne layık görülen Beanpole, Cepteki Yumruklar, Günaydın Gece ve Yenmek gibi filmlerin usta yönetmeni, aynı zamanda senarist ve oyuncu Marco Bellocchio’nun son filmi Il Traditore festivalde yer alacak filmler arasında.

FESTİVAL BİLETLERİ

Biletlerin ön satışı 21 Eylül’de yapılacak. Bilet fiyatları ön satışlar sırasında 12 TL ve 6 TL, festival sırasındaysa 15 TL ve 7,5 TL olacak. Hafta içi gündüz seansları öğrenciler ve 65 yaş üstü izleyiciler için 6 TL.

Açıkhava gösterimleri ve paneller ücretsiz olacak. Festival programının tamamı 16 Eylül’de açıklanacak.