Türkiye Başkan Aktaş'tan Kadınlar Günü'ne anlamlı klip

Başkan Aktaş'tan Kadınlar Günü'ne anlamlı klip

Türkiye

Başkan Aktaş'tan Kadınlar Günü'ne anlamlı klip

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, belediye personeli olan kadınların görev başında çekilmiş görüntülerinin yer aldığı kliple kutladı. Başkan Aktaş, "Gelin; bu özel günü bir gün değil, her gün kutlayalım. Çünkü kadınlarımız her gün kıymetli" dedi.

07 Mart 2020, Cumartesi 14:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin farklı birimlerinde görev yapan kadınlar, bu kez 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan özel klipte bir araya geldi. Büyükşehir bünyesinde görevli kadın itfaiyeci, otobüs şoförü, park bahçeler personeli, vatman, hemşire, ana okulu öğretmeni ve veteriner hekim çalışma alanlarında görüntülendi.

Kadınlarımız her gün kıymetli

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da klipte; "Şimdi kadınların ne kadar değerli olduğunu anlatan cümleler söylesek klişe olacak. Bence söylediklerimizden çok yaptıklarımız daha önemli. Gelin; bu özel günü bir gün değil, her gün kutlayalım. Çünkü kadınlarımız her gün kıymetli" diye mesaj verdi. Kliple birlikte billboard, gazete ve sosyal mecralardan yayınlanan mesaj Bursalıların büyük beğenisini topladı.


Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Son yaşananlardan çıkarmamız gereken dersler var
Candaş Tolga Işık
Hakan Çelik
En kritik zirvede neler yaşandı?
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
‘Sen niye aramıyorsun?’
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Bakan Dönmez 'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar' jürisiyle bir araya geldi