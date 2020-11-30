Türkiye Başkan Atay’dan Efeler için 3 yeni proje

Başkan Atay’dan Efeler için 3 yeni proje

Türkiye

Başkan Atay’dan Efeler için 3 yeni proje

Efeler Belediyesi, yaşanabilir, sürdürülebilir, çağdaş ve sağlıklı bir kent oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçedeki 400 otizmli çocuk için Otizm Yaşam Merkezi, kadın istihdamına katkı sağlayıp ilçenin yerel ürünlerine değer katacak tarımsal üretim fabrikası ve ödüllü çevre projesi ‘Daha Temiz Bir Efeler İçin Geri Dönüşümü Seçin’le dikkat çekiyor.// Posta Gazetesi 25. yılı özel eki

30 Kasım 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Otizmli bireylere fırsat eşitliği

Dezavantajlı bireylerin sosyal yaşamda daha aktif olmalarını sağlamayı kendine görev edindiğini ve bu konudaki çalışmaları sürdüreceğini belirten Başkan Atay, Otizm Yaşam Merkezi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Proje ile amacımız, otizmli bireylere ve ailelerine eğitim ve sosyal gelişim olanağı sunarak, sosyal hayata adaptasyonlarını sağlamak” İfadelerini kullandı.

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Bu fabrikada yalnız kadınlar çalışacak

Başkan Atay, tarımsal üretim fabrikası ile bir taşla iki kuş vuracak. Enginar başta olmak üzere ilçede yetişen incir, kestane gibi ürünlerin Efelerli kadın çalışanların elinde şekilleneceği fabrika ile kadın istihdamına katkı sağlanacağı gibi Efeler’in yerli ürünleri de tanıtılacak. Atay, “Kadınlarımıza söz vermiştim, bu fabrikada yalnızca kadınlarımız çalışacak” diye konuştu. 

Çevre projesine bakanlıktan ödül

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ‘Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni’nde Efeler Belediyesi, ‘Daha Temiz Bir Efeler İçin Geri Dönüşümü Seçin’ adlı projesiyle ödül aldı. Geri dönüşüm için geliştirilecek sistemler ile eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yer aldığı proje için diğer kurumlarla birlikte çalışmaya açık olduklarını söyleyen Efeler Belediye Başkanı, temiz çevre ve sağlıklı yaşamın tüm toplumun ortak ve öncelikli konularından biri haline geldiğini, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

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