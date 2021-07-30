Türkiye Başkan Geyikçi kaza atlattı

Başkan Geyikçi kaza atlattı

Türkiye

Başkan Geyikçi kaza atlattı

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, makam aracıyla trafik kazası geçirdi. Başkan Geyikçi ve şoförü kazayı yaralanmadan atlattı.

30 Temmuz 2021, Cuma 19:11 Son Güncelleme:
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Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde düzenlenen Feslikan Güreşlerine giden Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, güreş sonrası dönüşte Geyikbayırı bölgesinde, şoförünün kullandığı makam aracının freninin boşalması sonucu kaza yaptı. Yan yatan araç kullanılmaz hale gelirken Başkan Geyikçi ve şoförü kazayı yara almadan atlattı. Otomobilde büyük ölçüde maddi hasar oluştu.

DHA

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