Başkan, Gökdeniz için istediği parayı açıkladı!

Başakşehir, Trabzonspor ve diğer bazı Süper Lig takımlarının istediği Gökdeniz Bayrakdar için Antalyaspor cephesinden açıklama geldi. DHA'ya konuşan Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin "Trabzon'a 1.5 milyon euro, İstanbul takımından 3 milyon euro istediğimiz şeklinde söylentiler var. Gökdeniz'i almak isteyen olursa bu sene için bonservisi 5 milyon euro" dedi.

Çetin, "Bu hafta 3-4 futbolcuyla sözleşme imzalamayı planlıyoruz. Paul Mukaiuri ile gelişime açık futbolcu olması nedeniyle mukavele uzatarak yeni sözleşme yapılacak. Orta sahaya, hücuma en az 3 transfer istiyoruz. transferlerle ilgili sıcak görüşme yaptığım futbolcular var" diyerek kendi hedeflerini açıkladı.