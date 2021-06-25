Futbol Başkan, Gökdeniz için istediği parayı açıkladı!

Başkan, Gökdeniz için istediği parayı açıkladı!

Futbol

Başkan, Gökdeniz için istediği parayı açıkladı!

Antalyaspor'un genç oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar için transfer yarışı kızışmıştı. Ancak Antalyaspor yönetimi oyuncu için istediği fiyatı artırdı ve 5 milyon euro olarak belirledi.

25 Haziran 2021, Cuma 13:00 Son Güncelleme:
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Başakşehir, Trabzonspor ve diğer bazı Süper Lig takımlarının istediği Gökdeniz Bayrakdar için Antalyaspor cephesinden açıklama geldi. DHA'ya konuşan Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin "Trabzon'a 1.5 milyon euro, İstanbul takımından 3 milyon euro istediğimiz şeklinde söylentiler var. Gökdeniz'i almak isteyen olursa bu sene için bonservisi 5 milyon euro" dedi.

Çetin, "Bu hafta 3-4 futbolcuyla sözleşme imzalamayı planlıyoruz. Paul Mukaiuri ile gelişime açık futbolcu olması nedeniyle mukavele uzatarak yeni sözleşme yapılacak. Orta sahaya, hücuma en az 3 transfer istiyoruz. transferlerle ilgili sıcak görüşme yaptığım futbolcular var" diyerek kendi hedeflerini açıkladı.

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