Başkan Gültak çocuklarla birlikte narenciye topladı

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce organize edilen anlamlı etkinlikte, Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, mahalleli çocuklarla birlikte Karacailyas’ta bir narenciye bahçesinden portakal ve mandalina topladı. Toplanacak 15 ton portakal ve mandalina, 9 Kasım 2020 Pazartesi günü, Kızılay aracılığıyla İzmirli depremzede vatandaşlara ulaştırılacak. Ayrıca toplanan 160 adet battaniye de İzmir’e gönderilecek.

“İzmirli vatandaşlarımızın yanındayız”

Narenciye bahçesi içinde bir açıklama yapan Başkan Gültak; depremzede İzmir halkının yanında olduklarını ifade ederek; “İzmir depreminde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Yakınlarını kaybeden ailelerimize de sonsuz sabırlar temenni ediyorum” dedi.

Sözlerini; “Mucizevî bir şekilde depremden kurtulan minik çocuklarımızı da unutmadık” diyerek sürdüren Başkan Gültak; “Bizler de bugün burada Akdenizli çocuklarımızla birlikte mandalina ve portakal toplayıp, Kızılay aracılığıyla 15 ton narenciyeyi, önümüzdeki Pazartesi günü İzmir’e göndereceğiz. Ayrıca tekli 100; 60 tanesi de çiftli olmak üzere toplamda 160 adet battaniyeyi de deprem mağduru insanlarımıza ulaştıracağız.

Çocuklarımız, İzmir’de yaşayan yaşıtlarına da selamlarını yolladılar, onların acılarını paylaştılar. Bu etkinlikle birlikte, İzmirli çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olduğumuzu, acılarını paylaştığımızı göstermek istedik. Onların moral ve motivasyonlarının biraz yükseleceğine de inanıyoruz. Bugün bizlerle birlikte narenciye toplayan çocuklarımız ve ailelerine de çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



