Başkan Gültak çocuklarla birlikte narenciye topladı
Başkan Gültak, İzmirli depremzede çocuklar ve ailelerine ulaştırılmak üzere, Karacailyas Mahallesinde bulunan bir narenciye bahçesinde mahalleli çocuklar ve Posta Gazetesi Yerel Yönetimler Yazarı Eren Aka ile birlikte portakal ve mandalina topladı. - Eren AKA / Posta Gazetesi
09 Kasım 2020, Pazartesi 10:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce organize edilen anlamlı etkinlikte, Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, mahalleli çocuklarla birlikte Karacailyas’ta bir narenciye bahçesinden portakal ve mandalina topladı. Toplanacak 15 ton portakal ve mandalina, 9 Kasım 2020 Pazartesi günü, Kızılay aracılığıyla İzmirli depremzede vatandaşlara ulaştırılacak. Ayrıca toplanan 160 adet battaniye de İzmir’e gönderilecek.
“İzmirli vatandaşlarımızın yanındayız”
Narenciye bahçesi içinde bir açıklama yapan Başkan Gültak; depremzede İzmir halkının yanında olduklarını ifade ederek; “İzmir depreminde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Yakınlarını kaybeden ailelerimize de sonsuz sabırlar temenni ediyorum” dedi.
Sözlerini; “Mucizevî bir şekilde depremden kurtulan minik çocuklarımızı da unutmadık” diyerek sürdüren Başkan Gültak; “Bizler de bugün burada Akdenizli çocuklarımızla birlikte mandalina ve portakal toplayıp, Kızılay aracılığıyla 15 ton narenciyeyi, önümüzdeki Pazartesi günü İzmir’e göndereceğiz. Ayrıca tekli 100; 60 tanesi de çiftli olmak üzere toplamda 160 adet battaniyeyi de deprem mağduru insanlarımıza ulaştıracağız.
Çocuklarımız, İzmir’de yaşayan yaşıtlarına da selamlarını yolladılar, onların acılarını paylaştılar. Bu etkinlikle birlikte, İzmirli çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olduğumuzu, acılarını paylaştığımızı göstermek istedik. Onların moral ve motivasyonlarının biraz yükseleceğine de inanıyoruz. Bugün bizlerle birlikte narenciye toplayan çocuklarımız ve ailelerine de çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.