Türkiye Başkan Şentop mecliste alınacak önemleri anlattı

Başkan Şentop mecliste alınacak önemleri anlattı

Türkiye

Başkan Şentop mecliste alınacak önemleri anlattı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından mecliste alınacak önlemlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

11 Mart 2020, Çarşamba 12:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, mecliste alınacak koronavirüs önlemlerine ilişkin detayları paylaştı.

TBMM Başkanı Şentop, basın mensuplarının "Meclise termal kamera konulacağı söyleniyor" şeklindeki sorusuna, "Evet, girişte termal kamera düşünüyoruz" cevabını verdi.

Şentop'un açıklamaları:

Sağlık Bakanlığı'mızla görüşüp gerekli tedbirler alacağız. Ziyaretçi girişle ilgili sınırlamalarda gelecek.

Milletvekillerimizin yurt dışı ziyaretleri belirli süre duracak.

Herkesin Sağlık Bakanlığı’mızın açıklamalarına göre tedbirler alması gerekiyor.

Dünya’da sıkı tedbirler alınmadığı için hızlı bir yayılma oldu.

Gerek olursa ilave tedbirler alacağız


İlgili Haberler
Okullar koronavirüs nedeniyle tatil olacak mı? Bakan Selçuk'tan yeni açıklama



Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Böyle bir salgını saklayabilecek bir devlet yok!
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
ABD Rusya’ya yükleniyor
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Kadınlara destek işte böyle olur
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Okullar koronavirüs nedeniyle tatil olacak mı? Bakan Selçuk'tan yeni açıklama