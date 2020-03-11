Başkan Şentop mecliste alınacak önemleri anlattı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından mecliste alınacak önlemlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
11 Mart 2020, Çarşamba 12:27 Son Güncelleme:
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, mecliste alınacak koronavirüs önlemlerine ilişkin detayları paylaştı.
TBMM Başkanı Şentop, basın mensuplarının "Meclise termal kamera konulacağı söyleniyor" şeklindeki sorusuna, "Evet, girişte termal kamera düşünüyoruz" cevabını verdi.
Şentop'un açıklamaları:
Sağlık Bakanlığı'mızla görüşüp gerekli tedbirler alacağız. Ziyaretçi girişle ilgili sınırlamalarda gelecek.
Milletvekillerimizin yurt dışı ziyaretleri belirli süre duracak.
Herkesin Sağlık Bakanlığı’mızın açıklamalarına göre tedbirler alması gerekiyor.
Dünya’da sıkı tedbirler alınmadığı için hızlı bir yayılma oldu.
Gerek olursa ilave tedbirler alacağız