Başkan Trump harekete geçti... Yasak başlıyor ABD'de Donald Trump yönetimince yapılan yeni düzenlemeyle, Orta Amerika ya da herhangi bir üçüncü ülkeden yola çıkarak Meksika sınırından ABD'ye giriş yapan göçmenlerin sığınma hakkı talep etmeleri yasaklanıyor