Başkan uçağında tekila krizi

ABD’de başkanlık uçağı olarak Boeing şirketinin 747 model ‘Air Force One’ uçağı kullanılıyor. Jumbo jet modeli yeni başkan uçakları şirketin Teksas’taki fabrikasında üretiliyor. Ancak henüz fabrikada yapımı süren jetlerden birinde iki boş tekila şişesi bulunması ABD savunma kuvvetlerini teyakkuza geçirdi. Şişelerdeki içkinin fabrikada tüketilip tüketilmediği araştırılıyor.

3.9 MİLYAR DOLAR

Tekilayı içenlerin üretimde yer alıp almadığı bilinmiyor. Şirket soruşturma başlattı. Yeni iki uçağın üretimine 3.9 milyar dolar bütçe ayrılmıştı. Boeing’in “737 Max” tipi yolcu uçakları 2018’de Endonezya ve 2019’da Etiyopya’da çakılmış, 346 kişi ölmüştü. Kazaların yükseliş açısını ayarlayan sensörler arasındaki veri uyuşmazlığından kaynaklandığı ortaya çıkmıştı. Şirket, 2.5 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti.

Uçak, ABD Başkanı Joe Biden’ın üst düzey makam araçları arasında.