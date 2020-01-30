Başkan Uysal, yıllık enflasyon beklentilerini açıkladı
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yılın ilk Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Uysal'ın açıklamasında enflasyondaki beklenti oranı da netlik kazandı.
30 Ocak 2020, Perşembe 10:57 Son Güncelleme:
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Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyon Raporu 2020-I Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu.
Başkan Uysal'ın açıklamaları şöyle:
Küresel ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler son dönemde kısmen azalmakla birlikte önemini korudu.
Küresel enflasyona ilişkin riskleri dengeli olarak değerlendiriyoruz.
Gelişen ülkelere özgü kırılganlıklar büyüme görünümünü etkileyebilir.
Gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımlarında bir miktar toparlanma gözledik.
Türkiye'nin risk primi bir önceki rapora göre belirgin oranda geriledi.
Türkiye'de kredi büyümesi hız kazandı.
Enflasyon beklentilerinde iyileşme genele yayılarak devam etti.
Veriler büyümenin iç talep kaynaklı güç kazandığına işaret ediyor.
Net ihracatın önemi
Net ihracatın büyümeye katkısının azaldığını görüyoruz.
Cari işlemler dengesinin ılımlı bir seyir izleyeceğini öngörüyoruz.
Enflasyon beklentileri ve risk priminde düşüşün katkısıyla TL risk eğrisi tüm vadelerde geriledi.
Ülke risk primi uzun vadeli faizlerin düşmesinde belirleyici oldu.
Kredi faizleri belirgin ölçüde geriledi ve kredi kanalının büyümeye desteği arttı.
Zorunlu karşılık adımları kredilerdeki canlanmaya katkıda bulundu.
Gıda enflasyonu işlenmemiş gıda kaynaklı yükseldi.
Enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.