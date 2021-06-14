Carlo Ancelotti'den boşalan koltuk için 3 adayı olduğu öğrenilen Everton, Nuno Espirito, Rafael Benitez ve Fatih Terim isimlerini değerlendiriyor. Sportif Direktör Marcel Brands, adaylarla ortak zemin bulmak için görüşmeleri yürütüyor ve başkan Moşiri de son kararı vermeye hazırlanıyor.