Futbol Başkanın eşi açıkladı! Fatih Terim Premier Lig'den teklif aldı
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Başkanın eşi açıkladı! Fatih Terim Premier Lig'den teklif aldı

Futbol

Galatasaray'la sözleşmesi biten Fatih Terim'in kariyerine nasıl devam edeceği merak ediliyor. Karar vermek için Galatasaray'daki seçimi bekleyen Terim'in alternatif planları arasına ise bir yenisi eklendi: Premier Lig ekibi Everton'dan gelen teklif!

14 Haziran 2021, Pazartesi 10:23 Son Güncelleme:
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Gol CaracolTV'deki habere göre, Fatih Terim Everton'dan teknik direktörlük teklifi aldı. Kulübün sahibi Ferhat Moşiri'nin eşi Nazenin Ansari, katıldığı bir programda teknik direktörlük koltuğu için Fatih Terim'e teklif yapıldığını ve eşinin bu süreçle doğrudan ilgilendiğini açıkladı.

Carlo Ancelotti'den boşalan koltuk için 3 adayı olduğu öğrenilen Everton, Nuno Espirito, Rafael Benitez ve Fatih Terim isimlerini değerlendiriyor. Sportif Direktör Marcel Brands, adaylarla ortak zemin bulmak için görüşmeleri yürütüyor ve başkan Moşiri de son kararı vermeye hazırlanıyor.

Fatih Terim'in daha önce UEFA'dan da teklif aldığı öğrenilmişti. UEFA'da Küresel Futbol Gelişim Direktörü olan Arsene Wenger, Terim'i kendi ekibine davet ederek futbolu ileriye taşıyacak bilgilerini paylaşmasını ve genç hoca adaylarının yetiştirilmesinden sorumlu olmasını istemişti.

Fatih Terim ise 19 Haziran'da gerçekleşecek Galatasaray seçimlerinden önce karar vermek istemiyor. Moşiri ailesinin teklifi için zaman isteyen Terim, Haziran sonunda ya da Temmuz başında net kararını vermiş olacak.

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