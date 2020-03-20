Başkanvekili: İnfaz düzenlemesinde sona gelindi
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, infaz düzenlemesi ile ilgili son aşamaya gelindiğini açıkladı.
20 Mart 2020, Cuma 13:13 Son Güncelleme:
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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız" açıklamasında bulundu.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişikliği öngören 2. Yargı Paketi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
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