Türkiye Başkanvekili: İnfaz düzenlemesinde sona gelindi

Başkanvekili: İnfaz düzenlemesinde sona gelindi

Türkiye

Başkanvekili: İnfaz düzenlemesinde sona gelindi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, infaz düzenlemesi ile ilgili son aşamaya gelindiğini açıkladı.

20 Mart 2020, Cuma 13:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız" açıklamasında bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişikliği öngören 2. Yargı Paketi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.


İlgili Haberler
İstanbul'da mahkeme personeli karantinaya alındı


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Doktorlarımız...
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
Sonumuz İtalya gibi mi olacak?
Candaş Tolga Işık
Hakan Çelik
Şimdi hatalarımızla hesaplaşma zamanı
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul'da mahkeme personeli karantinaya alındı