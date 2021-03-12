Türkiye Başkent Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Başkent Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Türkiye

Başkent Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Başkent Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi alacağını duyurdu.

12 Mart 2021, Cuma 17:08 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,657 sayılı Kanun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada atama yapılacak programın eğitimine hangi ÖSS puanı ile öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’den en az 70 puan almış olmak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur açıklaması yapıldı

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