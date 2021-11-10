Ankara’da devam eden 2 milyar liralık eğitim yatırımlarına 1.5 milyar TL’lik ek kaynak aktarıldığını belirten Bakan Özer, “Bu kaynaklarla Başkent’te 70 yeni okul, 2 özel eğitim kampüsü, 2 bilim ve sanat merkezi, bir rehberlik ve araştırma merkezi daha yapılacak. Ayrıca merkez ve ilçelerdeki tüm okulların onarım işleri tamamlanacak” dedi.