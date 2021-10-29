Başkentray, Marmaray ve İZBAN bugün ücretsiz mi?
Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ücretsiz olacağı açıklandı.
29 Ekim 2021, Cuma 08:08 Son Güncelleme:
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Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak.
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