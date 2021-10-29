Türkiye Başkentray, Marmaray ve İZBAN bugün ücretsiz mi?

Başkentray, Marmaray ve İZBAN bugün ücretsiz mi?

Türkiye

Başkentray, Marmaray ve İZBAN bugün ücretsiz mi?

Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ücretsiz olacağı açıklandı.

29 Ekim 2021, Cuma 08:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak.

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
COVID–19 pozitifim
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Cumhuriyet’in ilan edildiği küçük ev…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Cumhuriyet 98
Rauf Tamer
Banu Şen
Cam ve yeşilin büyüsü
Banu Şen
Şirin Sever
Neye şaşırdınız bu kadar?
Şirin Sever
Hakan Çelik
Patrikhane Türkiye’nin yumuşak gücü olmalı
Hakan Çelik
Erkut Can
Gülmek size yakışıyor
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayat kurtaran aksesuarlar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sağlıkçıları taşıyan midibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var