Başkent’te alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı

Keçiören ilçesinde sabaha karşı meydana gelen kazada, Fatih Caddesi üzerinden Kalaba istikametine ilerleyen Ali D. idaresindeki 06 REU 37 plakalı otomobil, Fatih Köprüsü üzerinde aynı yönde ilerleyen Yavuz A.’nın kullandığı 10 ADD 899 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza nedeniyle her iki araçta da ağır hasar oluşurken, 10 ADD 899 plakalı otomobilin yolcuları Hakan D. ile Vezir S. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralıların ilk müdahalesini kaza yerinde yapan sağlık ekipleri, kazazedeleri daha sonra ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

EHLİYETİNİ GÖSTEREMEDİ, 1.47 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kaza sonrası ehliyetini beyan edemeyen 06 REU 37 plakalı otomobilin sürücüsü Ali D.’nin, ehliyetine daha önceden el konulduğu belirtildi. Polis ekiplerince yapılan alkol testinde ehliyetsiz sürücünün aynı zamanda 1.47 promil alkollü olduğu aktarıldı. Kaza nedeniyle bir şeridi trafiğe kapanan yolda, araç geçişi tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Hurda yığınına dönen araçlar daha sonra çekici vasıtasıyla kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.