Başkentte dehşete düşüren olay! Öldürüp, intihar etti...

Ankara'da gerçekleşen olayda Nusret Uysal (68) ile Jale Ç. (58) Çankaya ilçesi Sezenler Caddesi'ndeki bir kafede buluştu.

Bir süre sohbet eden Uysal ile Jale Ç, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Yanındaki silahı çıkaran Uysal, önce Jale Ç'ye 3 el ateş etti, daha sonra başına dayadığı silahı ateşledi.

ÜZERİNDEN NOT ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Uysal ile Jale Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Uysal'ın üzerinden "Böyle olsun istemezdim." yazılı not çıktığı öğrenildi.