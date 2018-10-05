Başkentte otomobilin çarptığı yaya öldü

Turgut Özal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ali A'ya Karapürçek istikametine giden ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle karşı şeride savrulan Ali A'ya, 06 FN 7121 plakalı otomobil de çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ali A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ali A'nın cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olay yerinden kaçan otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada, kaza yerinin yaklaşık 50 metre ilerisinde üst geçit bulunduğu belirtildi.

AA