Basketbol Basketbol A Milli Erkek Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda

Basketbol A Milli Erkek Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda

Basketbol

Basketbol A Milli Erkek Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda

Basketbol A Milli Erkek Takımı, Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi´nde oynadığı İsveç müsabakası ardından 1-18 Eylül 2022 tarihleri arasında Çekya, Gürcistan, Almanya ve İtalya´nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası´na katılma hakkını elde etti.

20 Şubat 2021, Cumartesi 22:13 Son Güncelleme:
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Ay-yıldızlılar, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri´nde Hırvatistan, Hollanda ve İsveç ile D Grubu´nda mücadele etti. Milliler; Covid-19 pandemisi nedeniyle fanus düzeninde oynadığı beşinci müsabakada İsveç´i 88-80´lik skorla yendi. Bu grubun diğer maçında ise Hollanda, Hırvatistan´ı 65-57´lik skorla geçti. Bu sonuçla Basketbol A Milli Erkek Takım, A Milli Kadın Takımı’nın ardından Avrupa Şampiyonası´nda mücadele etme hakkı kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, grubundaki son maçında 22 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de Hırvatistan ile karşılaşacak.

DHA

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