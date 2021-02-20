Ay-yıldızlılar, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri´nde Hırvatistan, Hollanda ve İsveç ile D Grubu´nda mücadele etti. Milliler; Covid-19 pandemisi nedeniyle fanus düzeninde oynadığı beşinci müsabakada İsveç´i 88-80´lik skorla yendi. Bu grubun diğer maçında ise Hollanda, Hırvatistan´ı 65-57´lik skorla geçti. Bu sonuçla Basketbol A Milli Erkek Takım, A Milli Kadın Takımı’nın ardından Avrupa Şampiyonası´nda mücadele etme hakkı kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, grubundaki son maçında 22 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de Hırvatistan ile karşılaşacak.

DHA