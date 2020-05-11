Türkiye Basketbol Federasyonu ligleri sonlandırdı: Şampiyon yok

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, corona virüs nedeniyle askıya alınan tüm basketbol liglerinin iptaline karar verildiğini açıkladı.

Liglerin sıralaması tescil edilmekle beraber herhangi bir takım şampiyon olarak ilan edilmeyecek.

Liglerdeki küme yükselme ve küme düşme kuralı da bu sene uygulanmayacak. Hidayet Türkoğlu, yaptığı açıklamada 16 kulüpten 13'ünü liglerin iptali yönünde dönüş yaptığını bildirdi ve karar aşamasında bunun önemli olduğunu söyledi.