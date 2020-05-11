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Basketbol Türkiye Basketbol Federasyonu ligleri sonlandırdı: Şampiyon yok

Türkiye Basketbol Federasyonu ligleri sonlandırdı: Şampiyon yok

Basketbol

Türkiye Basketbol Federasyonu ligleri sonlandırdı: Şampiyon yok

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbol liglerinin sonlandırıldığını açıkladı.

11 Mayıs 2020, Pazartesi 16:01 Son Güncelleme:
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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, corona virüs nedeniyle askıya alınan tüm basketbol liglerinin iptaline karar verildiğini açıkladı.

Liglerin sıralaması tescil edilmekle beraber herhangi bir takım şampiyon olarak ilan edilmeyecek.

Liglerdeki küme yükselme ve küme düşme kuralı da bu sene uygulanmayacak. Hidayet Türkoğlu, yaptığı açıklamada 16 kulüpten 13'ünü liglerin iptali yönünde dönüş yaptığını bildirdi ve karar aşamasında bunun önemli olduğunu söyledi.

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