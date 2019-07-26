Basketbol Süper Ligi fikstürü ne zaman, saat kaçta çekilecek? Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020 sezonu fikstür çekimi yapılacak. Peki, Basketbol Süper Ligi fikstürü ne zaman çekilecek? İşte Basketbol Süper Ligi ile ilgili detaylar…