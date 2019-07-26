Basketbol Süper Ligi fikstürü ne zaman, saat kaçta çekilecek?
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020 sezonu fikstür çekimi yapılacak. Peki, Basketbol Süper Ligi fikstürü ne zaman çekilecek? İşte Basketbol Süper Ligi ile ilgili detaylar…
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020 sezonu fikstür çekimi 31 Temmuz Çarşamba günü yapılacak. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Crowne Plaza Florya’da saat 13.00’te yapılacak kura çekimiyle Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezon fikstürü belli olacak.