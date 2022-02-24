Basketbol Basketbolda derbiyi kazanan Galatasaray oldu

Basketbolda derbiyi kazanan Galatasaray oldu

Basketbol

Basketbolda derbiyi kazanan Galatasaray oldu

Galatasaray, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16'ncı hafta erteleme maçında Fenerbahçe Safiport'u 69-63 mağlup ederek 10'uncu galibiyetini elde etti.

24 Şubat 2022, Perşembe 02:14 Son Güncelleme:
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Sarı-kırmızılı ekipte Kelsey Plum kaydettiği 29 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

SALON: Şehit Mustafa Özel

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Tunçtan Durmuşcan, Alper Gökçebel

GALATASARAY: Plum 29, Davis 11, Merve Aydın 12, Sude Yılmaz 11, Krajisnik 6, Gizem Başaran Turan, Eda Şahin

FENERBAHÇE SAFİPORT: Olcay Çakır Turgut 12, McBride 12, Tuğçe Canıtez 8, Sabally 14, Williams 10, Hartley 4, Manolya Kurtulmuş 3

1'İNCİ PERİYOT: 21-17

İLK YARI: 36-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 46-46

İSTANBUL, (DHA)

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