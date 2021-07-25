Basketbolda tarihi gün: ABD Milli Takımı 17 sene sonra yenildi!

Basketbolda ABD, Olimpiyat Oyunları'nda Fransa'ya boyun eğdi. Fransa, dev rakibini 83-76 yenerek büyük bir sürprize imza attı. ABD Milli Takımı en son 2004 Olimiyatları'nda Arjantin'e yenilmişti.

Maçın en skorer ismi Orlando Magic'in Fransız oyuncusu Evan Fournier oldu. ABD'de ise 20 sayıyı görebilen kimse olmadı. En çok sayıyı Jrue Holiday kaydetti ve 18'de kaldı.

Damian Lillard 11, Adebayo 12, Dreymond Green 2, Kevin Durant 2,, LaVine 8, Tatum 9, McGee 2, Devin Booker ise 4 sayıda kaldı.