Etkinlik Rehberi Baskı çiçekler oyunu

Baskı çiçekler oyunu

Etkinlik Rehberi

Baskı çiçekler oyunu

Baskı çiçekler oyununu oynamak çocuğunuzun ince motor becerileri gelişimini arttıracak ve onun yaratıcılığını besleyecektir. Bu oyun 4 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur.

23 Mart 2021, Salı 10:56 Son Güncelleme:
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Baskı çiçekler oyunu için malzemeler:

  • Tuvalet kâğıdı rulosu
  • Akrilik boya
  • Kâğıt
  • Fırça
  • Makas

NASIL OYNANIR?

Ruloları değişik şekillerde makasla kırparmışçasına kesin. Dilediğiniz renklere batırın ve kâğıda bastırın. İşte rengârenk çiçekler yapmanın basit ve eğlenceli yolu!

Yazarlarımızdan
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