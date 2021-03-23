Baskı çiçekler oyunu
Baskı çiçekler oyununu oynamak çocuğunuzun ince motor becerileri gelişimini arttıracak ve onun yaratıcılığını besleyecektir. Bu oyun 4 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur.
23 Mart 2021, Salı 10:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Baskı çiçekler oyunu için malzemeler:
- Tuvalet kâğıdı rulosu
- Akrilik boya
- Kâğıt
- Fırça
- Makas
NASIL OYNANIR?
Ruloları değişik şekillerde makasla kırparmışçasına kesin. Dilediğiniz renklere batırın ve kâğıda bastırın. İşte rengârenk çiçekler yapmanın basit ve eğlenceli yolu!
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