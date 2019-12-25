Baskıcı patron Didier Lombard’a hapis cezası

Fransız telekominikasyon şirketi Telecom’da dönemin CEO’su Didier Lombard (77), küçülmeye gideceklerini, 3 yıl içinde 22 bin kişinin işten çıkartılacağını açıklamıştı. Ardından yakın çevresine “Bu işçiler buradan gidecek. Ya kapıdan çıkacaklar, ya pencereden” dediği iddia edilmişti. 2008-2009 arasında firmada çalışan 19 kişi intihar etti, 12 kişi intihara teşebbüste bulunurken 8 kişi de depresyon nedeniyle işten ayrılmak zorunda kaldı. Yapılan incelemeyle, sonradan adını Orange olarak değiştiren firmanın, çalışanlarına istifa etmeleri için baskı yaparak yıpratma politikası uygulandığı, intiharların bu nedenle meydana geldiği belirlendi. Didier Lombard’a 1 yıl hapis cezası verildi.

Çalışanlara tazminat ödeyecekler

Cezanın 8 ayı ertelenirken Didier Lombard 4 aylığına hapse gönderildi. Firmanın 5 yöneticisine de toplam 20 ay hapis cezası verildi. Yöneticiler ayrıca mağdurlara toplam 3 milyon Euro ödeyecek.

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