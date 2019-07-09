İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ali Paşa Mahallesi Devlet Hatun Caddesi'ndeki adreste kumar oynatıldığını belirledi. Savcılık talimatıyla adrese operasyon düzenleyen ekipler, binanın 2'nci katındaki daireye girdiğinde, M.K.'nin mutfak balkonundan atladığını gördü.

Yaklaşık 5 metre yükseklikten bina boşluğuna atlayan M.K., kısa süren kovalamacayla yakalandı. Yapılan incelemede, M.K.'nin 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan arandığı belirlendi.

Kumar operasyonu kapsamında ise dairede 12 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorguları için Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü. Şüphelilerin, binanın giriş- çıkışlarına güvenlik kamerası yerleştirdiği de tespit edildi.

DHA