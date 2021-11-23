Baskında ele geçirildi! 7 bin cinsel içerikli ürün..
Edirne'de, polis ekiplerince adrese yapılan baskında, farklı marka ve gramajlarda, gümrük kaçağı 7 bin 66 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
23 Kasım 2021, Salı 18:35 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, G.Ö.'nün cinsel içerikli ürünleri Dilaverbey Mahallesi'ndeki adreste depoladığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Burada yapılan aramada, farklı marka ve gramajlarda gümrük kaçağı 7 bin 66 cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Gözaltına alınan G.Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Ünsal YÜCEL/ EDİRNE (DHA)