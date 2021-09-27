Başlangıçta sosyal deney sandılar: En özgür mahalle 50 yaşında

Danimarka’nın özgür ruhlu mahallesi ‘Christiania’ 50’nci yılını kutluyor. Başkent Kopenhag’da yer alan mahallede 700 yetişkin 150 çocuk yaşıyor. 240 hane var. Ancak burası 1971’den bu yana hippilerin merkez üssü konumunda. Mahalleyi mesken tutan hippi grup önce sosyal deney olarak görüldü. Müdahale edilmemişti. Ancak mahalle zaman içinde bağımsız sanatçılar ve özgür bireylerin sembolik bir kalesine dönüştü.

YILDA 500 BİN TURİST

Kapitalist sisteme karşı olan mahalleli eşyalarını satın almak yerine paylaşıyor. Mahalle yılda 500 bin turisti ağırlıyor. Koşmak, mahalleliyi korkuttuğu için yasak. Mahalle, kendi oluşturduğu fon ile bir vakıf tarafından idare ediliyor. Hatta bu fon ile mahalle toprağını satın aldılar.