Gündem Sağlık Bakanı Koca'dan hafta sonu kısıtlaması açıklaması!

Sağlık Bakanı Koca'dan hafta sonu kısıtlaması açıklaması!

Gündem

Sağlık Bakanı Koca'dan hafta sonu kısıtlaması açıklaması!

Gelen son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ilk cumartesi gününe dikkat çekti.

06 Mart 2021, Cumartesi 10:57 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Koronavirüs risk haritasına göre çok yüksek riskli iller dışında diğer kentlerde cumartesi günleri de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştı. İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesi gününde toplu taşıma araçlarına binmek isteyenler duraklarda yoğunluk oluşturdu.

"KIYMETİNİ BİLMEMİZE BAĞLI"

Sağlık Bakanı Koca, ''Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı'' ifadelerini kullandı.

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