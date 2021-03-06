Son dakika haberine göre, Koronavirüs risk haritasına göre çok yüksek riskli iller dışında diğer kentlerde cumartesi günleri de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştı. İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesi gününde toplu taşıma araçlarına binmek isteyenler duraklarda yoğunluk oluşturdu.

"KIYMETİNİ BİLMEMİZE BAĞLI"

Sağlık Bakanı Koca, ''Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı'' ifadelerini kullandı.