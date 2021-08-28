Memur ve emekli memur maaş zammı için Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen’in ortak hareket ettiği 6. Dönem toplu sözleşme müzakereleri sona erdi. 2022-2023 yıllarında memur ve emekli memura enflasyon farkı ile birlikte ilk yıl yüzde 5+7, ikinci yıl ise yüzde 8+6 zam yapılması konusunda anlaşıldı…

Yapılan zam ile birlikte, Aralık 2021’de 7 bin 156,06 TL olan müstakil daire başkanlarının emekli aylığı, Ocak 2022’de 7 bin 513, 87 TL, Aralık 2023’de ise 9 bin 204, 01 TL olacak.

25 hizmet yılı bulunan genel müdürlük daire başkanı aylığında ise iki yılda yapılan 4 zammın ardından Bin 940, 92 TL far olacak. 2021 Aralık ayında, 6 bin 782,09 TL olan genel müdürlük daire başkanı emekli aylığı 2023 Aralık ayında en az 8 bin 723, 01 TL’ye ulaşacak.





Üniversite daire başkanlarının emekli aylığına ise yapılan zamlarla 25 hizmet yılı bulunanlarda toplamda Bin 405, 79 TL, 45 hizmet yılı bulunanda, toplamda Bin 708,69 TL bir iyileşme olacak.

Mahalli idarelere bağlı ilgili kuruluşları daire başkanı emekli aylığı ise Ocak 2022’de 4 bin 230, 15 TL, Ocak 2023’de 4 bin 888, 36 TL olacak.