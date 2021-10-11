Türkiye Bakan Koca: Uyarılardan bile yorulduğunuzu biliyorum

Bakan Koca: Uyarılardan bile yorulduğunuzu biliyorum

Türkiye

Bakan Koca: Uyarılardan bile yorulduğunuzu biliyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Artık uyarılardan bile yorulduğunuzu biliyorum. Günün sonunda tüm kaygıların yerini sağlık alacak. Emin olun' dedi.

11 Ekim 2021, Pazartesi 08:38 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Benim bir gram sıkılma, bir gram yorulma hakkım yok. Sizlerinse, artık uyarılardan bile yorulduğunuzu biliyorum. Haklısınız. Günün sonunda tüm kaygıların yerini sağlık alacak. Emin olun. Ve şartları göz ardı etmeyin. Bu yeter. Bizler, mücadelenin gereğini yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.



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