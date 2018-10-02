"Başmüzakerecinin Kaleminden" adlı eserin dijital versiyonu çıktı

Egemen Bağış kitabıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Başkanlığını yürütmekten onur duyduğum İstanbul Aydın Üniversitesi Batı Araştırmaları Merkezi tarafından derlenen, ilk kitabım olması nedeniyle bana büyük heyecan veren “Başmüzakerecinin Kaleminden” adlı eserimin dijital versiyonunu ekte takdirlerinize sunuyorum.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk müstakil Başmüzakerecisi ve Avrupa Birliği Bakanı olarak beş yıl boyunca sorumluluğunu üstlendiğim reform sürecimiz konusunda 2010 ile 2018 arasında çeşitli Türk ve yabancı yayın organlarında birçok makalelerim yayımlandı. Bu yazılar aracılığıyla milletim ve AB üyesi devletlerin vatandaşlarıyla buluşarak kamu diplomasisinin imkanlarını ülkemizin çıkarları doğrultusunda her daim değerlendirmeye çalıştım.

Bu makalelerimde, kimi zaman gündemdeki konulara ilişkin gelişmeleri ve bu konudaki düşüncelerimi paylaştım, kimi zamansa Avrupa Birliği tam üyeliksürecimize ilişkin mevcut durumu, yapılması gerekenleri ve halkımızın faydasına gördüğüm konuları okurların bilgi ve takdirlerine arz ettim. Avrupalı dostlarımıza iseTürkiye hakkında bilmediklerini anlatmaya çalışırken, ön yargılarını yıkmaya yardımcı olacak gerçekleri aktarıp, kazan-kazan ilişkisi çerçevesinde özetleyebileceğimiz ikili ilişkilerimizin, bizim olduğu kadar onların da faydasına olduğu gerçeğinin altını çizdim.

Makalelerimi bir araya getiren bu kitap, Türkiye-AB ilişkilerinin tarihsel seyrine de ışık tutuyor. Umudum odur ki okuyucu bu makaleleri tekrar ve bir arada okuduğunda, son dönemdeki Türkiye-AB ilişkilerinin bir portresini görmekle kalmayacak, ayrıca ülkemizin AB standartlarına erişme konusunda ne kadar ısrarcı olduğuna ve bu uğurda ne denli sağlam ve tutarlı politikalar geliştirdiğine şahit olacaktır.

Bu kitapta, yabancı dergi ve gazetelerde yer alan makalelerimin orijinal halleriyle beraber çevirilerine de yer vererek okurlarımızın tümünün AB üyesi ülkelerin kamuoylarına gönderdiğimiz mesajları görmelerini istedik.

Tarihe ve Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecine dair önemli bir kayıt düşen bu çalışmanın, herkesin istifade edeceği bir kaynak olacağını ve okurken keyif alacağınızı umuyorum. Bu kitap ve ülkemiz adına yürüttüğüm tüm çalışmalarım hakkında her türlü yorum ve eleştirilerinize açık olduğumu bilmenizi isterim.

Selam, sevgi ve saygılarımla"