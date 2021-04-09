Basri Tokgöz: Pandemi e-ticaret satışlarını olumlu etkiledi

Basri Tokgöz “Pandemi nedeniyle dünya insanları dijital çağın gereklerine ayak uydurmak zorunda kaldı. İnternetten alışveriş yapmaktan bazı çekinceleri olanlar dahi güvenli işlem yapabilecekleri e-ticaret sitelerini en azından bir kez denedi. Sokağa çıkma yasağında market ihtiyaçlarını e-ticaret üzerinden eve sipariş vererek sağladı.” dedi.

Bu dönemde e-ticaret sektörüne giren girişimciler güzel kazançlar elde ettiler. Normal zamanda 1 kaç yılda elde edebilecekleri başarıları birkaç ayda elde ettiler. Bu alandaki fırsatı gören ve kısa zamanda para kazanmak isteyen herkes, e-ticarete yöneldi.