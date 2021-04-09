Bilim & Teknoloji Basri Tokgöz: Pandemi e-ticaret satışlarını olumlu etkiledi

Basri Tokgöz: Pandemi e-ticaret satışlarını olumlu etkiledi

Bilim & Teknoloji

Basri Tokgöz: Pandemi e-ticaret satışlarını olumlu etkiledi

İş insanı Basri Tokgöz pandeminin e-ticaret satışlarını olumlu etkilediğini söyleyerek ”Dünya genelinde etkili olan salgın nedeniyle insanlar evden alışveriş yapmaya başladı. Bu sayede e-ticaretten yararlanma oranı da arttı. Güvenilir platformlardan alışveriş yapmanın tehlikeli olmadığına ikna oldular. Bununla birlikte e-ticarette para kazanmak isteyenler de çoğaldı. Ancak müşteriler daha bilinçli olduğu için satıcılar da daha kaliteli hizmet vermek zorunda kaldılar.” dedi.

09 Nisan 2021, Cuma 23:02 Son Güncelleme:
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Basri TokgözPandemi nedeniyle dünya insanları dijital çağın gereklerine ayak uydurmak zorunda kaldı. İnternetten alışveriş yapmaktan bazı çekinceleri olanlar dahi güvenli işlem yapabilecekleri e-ticaret sitelerini en azından bir kez denedi. Sokağa çıkma yasağında market ihtiyaçlarını e-ticaret üzerinden eve sipariş vererek sağladı.” dedi.

Bu dönemde e-ticaret sektörüne giren girişimciler güzel kazançlar elde ettiler. Normal zamanda 1 kaç yılda elde edebilecekleri başarıları birkaç ayda elde ettiler. Bu alandaki fırsatı gören ve kısa zamanda para kazanmak isteyen herkes, e-ticarete yöneldi.

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