Türkiye Başsavcılık Gezi davası kararına itiraz edecek

Başsavcılık Gezi davası kararına itiraz edecek

Türkiye

Başsavcılık Gezi davası kararına itiraz edecek

Gezi davasında aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanık hakkındaki beraat kararına savcılığın itiraz edeceği öğrenildi.

18 Şubat 2020, Salı 21:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin bugün görülen davada aralarında iş insanı Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanığın beraat kararına yönelik itiraz için mahkemeye süre, tutum dilekçesi verdi. Başsavcılık gerekçeli karar yazılana kadar itiraz hakkının saklı tutulmasını talep etti. 

#olayıngeçmişi

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 7’si firari 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın 7. Duruşmasında karar çıktı. Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala’nın da aralarında olduğu 9 kişi beraat ederken, 7 firari sanık hakkında çıkarılan yakalama kararları kaldırılırken "ifadelerinin alınmasına yönelik” ayrı ayrı yakalama emri çıkarılmasına karar verildi.

Özden ATİK/İSTANBUL(DHA)

İlgili Haberler
Gezi Parkı davasında karar çıktı! Osman Kavala beraat etti

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Başbuğ’un çıkışı...
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Karar doğru ama çok geç kalındı
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
İstatistikler ortada: Evlilikler azalıyor, boşanmalar artıyor
Candaş Tolga Işık
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER İlk cemre nereye düşecek? Cemre ne zaman ve nereye düşer? Cemre nedir?