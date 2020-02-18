Başsavcılık Gezi davası kararına itiraz edecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin bugün görülen davada aralarında iş insanı Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanığın beraat kararına yönelik itiraz için mahkemeye süre, tutum dilekçesi verdi. Başsavcılık gerekçeli karar yazılana kadar itiraz hakkının saklı tutulmasını talep etti.

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Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 7’si firari 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın 7. Duruşmasında karar çıktı. Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala’nın da aralarında olduğu 9 kişi beraat ederken, 7 firari sanık hakkında çıkarılan yakalama kararları kaldırılırken "ifadelerinin alınmasına yönelik” ayrı ayrı yakalama emri çıkarılmasına karar verildi.

Özden ATİK/İSTANBUL(DHA)