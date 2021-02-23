Siyaset Başsavcılık, HDP'li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlattı

Başsavcılık, HDP'li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlattı

Siyaset

Başsavcılık, HDP'li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlattı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li milletvekiller; Berdan Öztürk, Sezai Temelli, Muazzez Orhan Işık, Tayip Temel ve Murat Sarısaç hakkında soruşturma başlattı.

23 Şubat 2021, Salı 17:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Başsavcılık, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün Van'da DBP İl Başkanlığı öncülüğünde 8 Ocak'ta basın açıklamasındaki konuşması ile Van milletvekilleri Sezai Temelli, Muazzez Orhan Işık, Tayip Temel ve Murat Sarısaç'ın sosyal medyadaki paylaşımlarını incelemeye aldı.

HDP'li 5 milletvekili hakkında "Türk milletini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma başlatan Başsavcılık, dosyaları "görevsizlik" kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna gönderdi.


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Anne-babalar dikkat! Çocuğunuzda şu belirtiler varsa....
Murat Çelik
Hakan Çelik
Normalleşme ne zaman olur?
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Muhafazakar-Laik saflaşması ikincil kalırken...
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Tam zamanı
Rauf Tamer
Erkut Can
Almaya gittik ama kader böyleymiş
Erkut Can
Murat Gülderen
Oturduğunuz yerden uzayı keşfedin
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Özlem Zengin'e hakaret eden kişi tutuklama talebiyle adliyeye getirildi