Reuters haber ajansının "2 üst düzey Türk yetkili"ye dayandırdığı habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmed Asiri ve Saud El Kahtani hakkında yakalama kararı talep etti.

İki Suudi Arabistan vatandaşının, Cemal Kaşıkçı cinayetinin planını yaptığı yönünde 'güçlü şüphe' olduğu belirtildi. Uluslararası ajansa konuşan 'üst düzey yetkili'ye göre; bu hamle, Asiri ve Kahtani hakkında Riyad'dan adım gelmeyeceğine inanıldığını gösteriyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen Türk yetkili, olayla ilgili bütün şüphelilerin Türkiye’ye iade edilmesi durumunda, uluslararası toplumun endişelerinin giderilebileceğinin altını çizdi. Gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim tarihinde Suudi Arabistan'dan gelen bir suikast timi tarafından başkonsolosluk binasında öldürülmüştü.