Türkiye Başsavcılıktan 'Buğra Kavuncu' açıklaması

Başsavcılıktan 'Buğra Kavuncu' açıklaması

Türkiye

Başsavcılıktan 'Buğra Kavuncu' açıklaması

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun yumruklu saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma başlattı.

20 Ağustos 2021, Cuma 19:04 Son Güncelleme:
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Kavuncu, Bakırköy’de katıldığı bir televizyon programının ardından bina önünde yanına yaklaşan bir kişinin yumruklu saldırısına uğramış, olayın ardından saldırgan kaçmıştı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı saldırıya ilişkin soruşturma başlattıklarını duyurdu. Açıklamada olayla ilgili tüm delil ve kamera kayıtlarını incelendiği, saldırganın kolluk kuvvetlerince arandığı, soruşturmanın titizlikle devam ettiği belirtildi.

DHA

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