Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremde 41 kişi hayatını kaybetmiş, 1704 vatandaşımız yaralanmıştı. Elazığ ve Malatya'da incelenen 2 bin 945 binadan 87'sinin yıkıldığı, bunlardan 1287'sinin ağır hasar aldığı, 56'sının orta ve 876'sının az hasarlı olduğu, acil olarak yıkılacak 12 binanın tespit edildiği, 627 binanın ise hasar görmediği kaydedilmişti.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Yıkılan her binayla ilgili 7, hasar gören bütün binalarla ilgili de bir olmak üzere toplam 8 farklı soruşturma açılmıştır"denildi.

Öte yanda Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 6.8'lik depremin ardından yıkım kararı verilen binaları mühürleme işlemlerine devam ediyor.



