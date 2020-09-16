Türkiye Başsavcılıktan "Halil Sezai" talimatı

Başsavcılıktan "Halil Sezai" talimatı

Türkiye

Başsavcılıktan 'Halil Sezai' talimatı

Tuzla’da komşunu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu’nun, savcının talimatı üzerine mevcutlu şekilde adliyeye getirilerek ifadesi alınacak.

16 Eylül 2020, Çarşamba 21:19 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Halil Sezai Paracıkoğlu’nun mevcutlu bir şekilde adliyeye getirilmesi talimatı verdi. Paracıkoğlu’nun gün içerisinde adliyeye mevcutlu şekilde getirilmesi bekleniyor.

Olayın geçmişi

Tuzla’da 4 villalık bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında tartışma çıkmış, yaşanan tartışma sırasında darbedildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu. Harekete geçen kolluk kuvvetlerince kamera kayıtları incelenmiş ve bu inceleme sonucu Halil Sezai Paracıkoğlu, Kadıköy’deki evinde gözaltına alınmıştı. Paracıkoğlu emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatı ile serbest bırakılmıştı.

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AA

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