Türkiye Başsavcılıktan 'Sedef Akbaş' talimatı

Başsavcılıktan 'Sedef Akbaş' talimatı

Türkiye

Başsavcılıktan 'Sedef Akbaş' talimatı

Gazeteci Sedef Kabaş’a ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlatıldı.

21 Ocak 2022, Cuma 20:52 Son Güncelleme:
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Bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik söylediği sözler nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat yazılarak, ilgili yayın kaydının temini ve incelenip tutanak tanzim edilmesi, şüphelinin kimlik ve adres bilgilerinin tespiti ile savunmasının alınması istendi.

İHA


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