Başta Ankara olmak üzere 7 ilimize hafta sonu yasakları geliyor

Başta Ankara olmak üzere 7 ilde görülen pandemi artışı nedeniyle, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun yaptığı çalışmaların ardından bir dizi önlemler planlanıyor. Planlar arasında, salgının yayılmasının kesintiye uğraması için hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının gelebileceği öğrenildi. Bu yasaklar, salgının artış gösterdiği illerin tamamında olabileceği gibi ilçe bazlı da uygulanabilecek. İşte Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberi...

Park ve piknik alanlarının yasaklanması

Yapılan toplantılarda, salgını önleme yöntemleri arasında, park ve piknik alanlarının yasaklanması, AVM girişlerine kontrol getirilmesi, lokantaların sadece açık alanlarında servis yapılmasına izin verilmesi gibi öneriler gündeme geldi. Maske ve mesafe sorunu yaşanması nedeniyle, sokak kontrollerinin arttırılması da çalışmalar arasında bulunuyor. Özelllikle son günlerde başta Ankara olmak üzere pandemide artış görülen illerde bu uygulamanın başlatıldığı da ifade edildi.

"Kumsaldan ve kırsaldan dönenler artırdı"

Uzmanlar, toplumun motivasyonunu kaybettiğini, bu nedenle de “kamusal yükleme” yapılması gerektiğini belirtiliyorlar. Ankara’daki vaka artışlarından sadece düğünlerin sorumlu tutulamayacağını, yaz tatilinde sahillere gidenlerle, memleketlerinden dönenlerin de artışa neden olduğu belirtiliyor. Benzer sorunun önümüzdeki haftalarda İstanbul ve Marmara bölgesindeki iller için de geçerli olacağı uyarısı yapılıyor. Uzmanlar buna, “kumsaldan ve kırsaldan dönenler artırdı” benzetmesi yapıyor.

Artışın nedenleri

Sağlık Bakanlığı’nın başta Ankara olmak üzere, artış yaşanan illerde bu durumun nedenlerine yönelik araştırma yaptırdığı belirtildi. Araştırmanın, alınacak önlemlerin belirlenmesi açısından fark yaratacağı belirtiliyor. Vaka sayısında artış görülen illerin hangi ilçelerinde, hangi faaliyetlere sınırlama getirileceğine buna göre karar verilecek.

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