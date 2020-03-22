Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklama yaparak düzenli sosyal yardım yapılan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 1.000’er lira nakdi destekten faydalanacağını bildirdi. Yapılacak toplam ödeme 2 milyarı bulacak.

Söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını da belirten Selçuk, ödemelerin bu ayın sonunda başlayacağını kaydetti.

"Müjde niteliğinde bir karar aldık"

Emeklilere 2018’den itibaren dini bayramlarda 1.000 lira ikramiye vermeye başladıklarını da hatırlatan Bakan Selçuk, “Bu konuda önümüzdeki Ramazan Bayramı ile ilgili müjde niteliğinde bir karar aldık. Emeklilerimize, Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenmesi gereken 1.000’er liralık bayram ikramiyesini nisan ayında vereceğiz” dedi. Selçuk, en düşük emekli aylığının 1.500 liraya yükseltildiğini, 76 yaş üzeri emeklilerin istemesi halinde maaşlarının evde ödenebileceğini hatırlattı.

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