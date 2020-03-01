Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı (Boren) Mühendis, Fizikçi, büro görevlisi ve sekreter alıyor. Başvurular 2 Mart 2020 (yarın) başlıyor. Peki, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı’na başvurular nasıl yapılır? Başvuru saat kaçta başlayacak, ne zaman sona erecek? İşte Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı personel alımı şartları ve sınavı ile ilgili merak edilenler…

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) Merkez (Ankara) Teşkilatında, idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilmek üzere Mühendis, Fizikçi, büro görevlisi ve sekreter kadrolarında 10 sözleşmeli personel alacak.

Boren sözleşmeli personel başvuru şartları nelerdir?

Başvuru yapacak adayların 2018 veya 2019 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'ndan ilanda belirtilen asgari KPSS puanını almaları gerekiyor. Adaylar yalnız bir grup için başvuru yapabilecek. Birden fazla grup için başvuru yapılması halinde, tüm başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmayacak.

Mühendis ve Fizikçi pozisyonlarına başvuracak adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından İngilizce Dili’nde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir belgeye sahip olmak veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL)’ndan en az (60) puan almış olmaları gerekiyor.

BOREN sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

Başvurular; 2 Mart 2020 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp, 17 Mart 2020 Salı günü saat 17:00 itibarıyla sona erecek. Başvurular, BOREN’nin resmi internet sitesinde açılacak olan “Sözleşmeli (Asli) Personel Alımı Giriş Sınavı Başvurusu” bağlantısı üzerinden doldurulacak Başvuru Formu kullanılarak yapılacak.

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