Başvurun paranızı iade alın... Sürücüler dikkat!

Ticari araç sürücüleri köprü geçiş cezalarının iadesiyle ilgili son tarih 28 Şubat 2019. Peki hangi tip ticari araç sahipleri bu aftan yararlanabilecek? Tüketici Hukuku Uzmanı Dr. Yıldırım Keser, CNN TÜRK Muhabiri Özgür Deniz Kaya'nın sorularını yanıtladı.

İŞTE TÜKETİCİ HUKUKU UZMANI DR. YILDIRIM KESER'İN AÇIKLAMALARI:

Öncelikle olarak şunu söyleyeyim. Köprüde kesilen her türlü ceze bu kapsamda değerlendirilmiyor. Sadece araçların sınıflandırılmasına göre geçmesi mümkün olmadığı halde geçtiği köprülerden kaynaklı cezalar. İki teker arasındaki mesafe 3,20'nin altındaysa 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden aracın geçiş yapması mümkündü. Fakat panelvan tipi araçsa bu, idari para cezası gerektiriyordu. Aynı şekilde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden panelvan tipi araçların geçebilmesine rağmen, yolcu servisi olduğu halde eğer ticari amaçlı nakil servisi olarak geçişse onlara da idari para cezası uygulanıyordu. Fakat 28 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayınlanan kanun bir af getirdi.

Yalnız bu aftan yararlanabilmek için her şeyden önce 28 Şubat tarihine kadar başvurmak zorunlu. Başvuru noktasında dikkat edilmesi gerek şey şu; eğer cezalar Karayolları Genel Müdürlüğü post cihazlarından kredi kartıyla ödenmişse veya posta çekiyle ödenmişse Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'na bağlı veraset ve harçlar vergi dairesine müracaat gerekiyor. Ama onun dışında banka havale EFT yolu ile yapılan bütün ödemeler için en yakın vergi dairesine müracaat ederek ödenen cezaların geri alınması mümkün. 28 Şubat son tarih. Eğer başvurmaları halinde de 29 Mart'a kadar yapmış oldukları ödemeler geri iade edilecek. 2016’nın Kasım ayından başlayıp 28 Aralık 2018’e kadar uzanan süreçte geçiş yapanlar af kapsamına giriyor. Kararın alındığı tarih Kasım 2016. Bu tarihten önceki durum ne ise aynen araçlar kullandıkları köprüleri kullanmaya devam edecekler. 2016’nın Kasım ayından başlıyor, 28 Aralık 2018’e kadar uzanan bir süreç.

NE GİBİ MAĞDURİYETLER YAŞANDI? MEBLAĞLAR ÇOK YÜKSEK Mİ?

Bu noktada Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün hayata geçmesiyle birlikte trafiği rahatlatmak adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü tarafından alınan bir karardı. Ancak bu karar yeteri kadar içselleştirilemediği için araç sahipleri kullanmamaları gereken köprüleri kullandılar. Buna bağlı olarak da ciddi cezalar kesildi ve sürücüler mağdur oldu. Bunun üzerine mecliste çıkan yasayla bu cezalara af getirildi bu aftan yararlanmakta büyük fayda var.

Bundan sonra bu araçlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçebilecek mi? sorusuna ise Keser, Bu kararın alındığı tarih Kasım 2016. Bu tarihten önceki durum ne ise aynen araçlar kullandıkları köprüleri kullanmaya devam edecekler." cevabını verdi.