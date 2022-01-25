Hürriyet'te yer alan habere göre, Paris'teki Georges Pompidou hastanesindeki kıdemli bir ortopedi cerrahının hastasının ön kolunda kemiğe yakın bir Kalaşnikof mermisini gösteren bir röntgenini bir NFT dijital sanat eseri olarak satışa sunduğu ortaya çıktı. Dr. Emmanuel Masmejean, röntgenin sahibini erkek arkadaşını müzik alanında DEAŞ’ın silahlı üyelerinin saldırısına kaybeden genç bir kadın olarak nitelendirmişti. İsminin açıklanmasını istemeyen kadın adına konuşan avukatı Elodie Abraham, “Bu doktor, bu hastaya karşı tıbbi sır tutma görevini çiğnemekle yetinmeyip, bu genç kadının özel hayatını tanımlamanın iyi bir fikir olacağını düşündü ve onu mükemmel bir şekilde teşhis etti” dedi.

Avukatı ayrıca Masmejean'ın pazar günü müvekkilini arayıp "ona karşı en ufak bir pişmanlık veya empati ifade etmeden kendisini haklı çıkarmaya çalıştığını" söyledi.

Dr. Masmejean, hastasından izin istemeden bilgilerini paylaştığı için yasal işlem ve disiplin suçlamasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.

2 BİN 776 DOLARDAN SATIŞA SUNDU

Haberi yapan Mediapart’a göre, ilan kaldırılmadan önce röntgen filmi OpenSea internet sitesinde 2 bin 776 dolar fiyatla satışa sunulmuştu.

NFT NEDİR?

NFT (Non Fongible Token) yani ‘değiştirilemez jeton’ adlı kripto yazılım teknolojisi, tüm dünyada hızla yayılan bir akıma dönüştü.

Uzman olduğunuz bir alanda yaptığınız işleri dijital ortama taşıyarak açık artırmayla satış yapmayı sağlayan bu sistem sayesinde istediğiniz her şeyi NFT olarak satabilir, takasını yapabilirsiniz. Satış yaptığınız kişiye eserinizin şifresini vermeniz yeterli.



