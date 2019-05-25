Bataklığa saplanan leylek, kurtarıldı

Su kanalındaki bataklığa saplanan leyleği görenler, itfaiyeye haber verdi. Hemen olay yerine gelen itfaiye erleri, leyleği file kepçe ile bulunduğu yerden aldı. Ardından da yıkadı.

İtfaiye erlerinin haber vermesi üzerine gelen zabıta ekibi de leyleği alıp, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü.

Veterinerler tarafından sağlık kontrolleri yapılan leylek, çamurdan arındırıldı. Leylek, bir süre kontrol altında tutulacak. DHA