Türkiye Batan teknedeki 19 kişi kurtarıldı

Batan teknedeki 19 kişi kurtarıldı

Türkiye

Batan teknedeki 19 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında batan teknedeki 19 kişi kurtarıldı.

26 Ağustos 2020, Çarşamba 21:02 Son Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Datça açıkları 45 deniz mili güneybatısında göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı ihbarının alınması üzerine, bölgede bulunan gemilere acil yardım çağrısı yapıldığı belirtildi. Olay yerine 3 sahil güvenlik botunun sevk edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde acil yardım çağrısıyla düzensiz göçmenleri üzerine alan bir ticari gemideki 18 düzensiz göçmen ve ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 Türk, sahil güvenlik botlarına alınarak Bodrum Limanı'na intikal ettirilmiştir."

AA


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