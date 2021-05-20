Kültür & Sanat Batgirl filminin yönetmeni belli oldu

Batgirl filminin yönetmeni belli oldu

Kültür & Sanat

Batgirl filminin yönetmeni belli oldu

Kadın süper kahraman Batgirl'ün sinema uyarlaması için yönetmenler Adil El Arbi ve Bilall Fallah, Warner Bros. ile anlaştı. Filmin oyuncu kadrosuyla ilgili şimdiye kadar herhangi bir bilgi verilmedi.

20 Mayıs 2021, Perşembe 17:29 Son Güncelleme:
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2020 yapımı Bad Boys for Life'ın yönetmen ikilisi Adil El Arbi ve Bilall Fallah, Batgirl filmi için Warner Bros. ile el sıkıştı.  Avengers yönetmeni Joss Whedon, 2018 yılında Batgirl'ün yönetmenliğine getirilmiş ve sonra Whedon projeden ayrılmıştı. HBO Max'ta yayınlanması beklenen kadın süper kahraman filmi Batgirl'ün senaryosunu Transformer spinoff'u Bumblebee'yi yazan Christina Hodson kaleme alacak.

HİÇ BEYAZPERDEYE AKTARILMADI

NTV'nin haberine göre, Batgirl, dünyanın en popüler kurgusal süper kahraman karakterlerinden biri olarak kabul edilse de bugüne dek hiç beyazperdede yer almadı. 

Batgirl ilk olarak 1967'de Batman serisinin geçtiği Gotham şehrinde, polis komiseri James Gordon'un kızı Barbara Gordon olarak çizgi romanlarda göründü. 


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