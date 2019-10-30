Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Batı Karadeniz’de bugün (31 Ekim Perşembe) fırtına bekleniyor
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren bölgenin doğusunda, akşam saatlerinde ise bölge genelinde etkisini artırarak, 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde, batısında da yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Ulaşımda aksamalara neden olabilir
Fırtınanın, cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Söz konusu fırtınanın, ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtiliyor.
ANKARA (AA)